Ein vorbestrafter, gebürtiger Südosteuropäer wurde wegen Keller- und Laubeneinbrüchen in Aschersleben angeklagt. Wofür er am Ende verurteilt wird und was der Richter sagt.

Verhandlung am Ascherslebener Amtsgericht: Am Ende bleibt nur der Fahrraddiebstahl

Aschersleben/MZ - Ein 33-jähriger, mehrfach vorbestrafter Mann aus Aschersleben ist vom Amtsgericht wegen Diebstahls eines Fahrrads zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt worden. Kurt P. (Name geändert) hatte im September 2023 ein Fahrrad in der Professor-Dr.-Walter-Friedrich-Straße gestohlen. Die Mutter des zwölfjährigen Besitzers fand es zwei Tage später an der Post wieder. Wie am ersten Verhandlungstag deutlich wurde, hatte der Angeklagte, der in Südosteuropa geboren wurde, das gestohlene Fahrrad für 25 Euro an einen Zeugen verkauft, der ausschließlich Kurdisch spricht.