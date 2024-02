Am Landgericht Magdeburg endete der Prozess gegen einen Syrer wegen der angeblichen Vergewaltigung einer Landsfrau mit einem Freispruch.

Aschersleben/Magdeburg/MZ - „Wir haben versucht, der Wahrheit näherzukommen“, sagt am Mittwoch, 14. Februar 2024, die Vorsitzende Richterin am Landgericht Magdeburg, Claudia Methling. Das Gericht spricht den 24-jährigen Syrer Ayman Al A. von der Anklage frei, im Sommer 2023 eine 18-jährige Landsfrau in seiner Ascherslebener Wohnung vergewaltigt zu haben.