Ein 24-jähriger Syrer soll im Juli in Aschersleben eine 18-jährige Landsfrau vergewaltigt haben. Dafür muss er sich nun vor dem Landgericht Magdeburg verantworten.

Prozessauftakt: 24-Jähriger soll in Aschersleben 18-Jährige vergewaltigt haben

Der Angeklagte wurde gestern zum Prozessauftakt aus der Untersuchungshaft in Burg zum Landgericht nach Magdeburg gebracht.

Aschersleben/MZ - Ayman Al A. wurde gestern in Handfesseln in den Gerichtssaal C24 des Landgerichts Magdeburg geführt. Der Syrer sitzt seit Juli dieses Jahres in Untersuchungshaft.