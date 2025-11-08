weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Rechtsstreit entschieden: Urteil am Bundesgerichtshof: Ameos muss Millionenbetrag an Salzlandkreis zahlen

Rechtsstreit entschieden Urteil am Bundesgerichtshof: Ameos muss Millionenbetrag an Salzlandkreis zahlen

13 Jahre nach dem Erwerb der Salzland-Kliniken ist der Streit um den Kaufpreis durch den Bundesgerichtshof entschieden worden. Welche Millionen-Summe der Ameos-Konzern zahlen soll.

Von Torsten Adam 08.11.2025, 08:15
Im Frühjahr 2012 wechselte auch das ehemals kommunale Ascherslebener Krankenhaus den Besitzer und wird seitdem vom schweizerischen Klinikkonzern Ameos betrieben. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Beschwerde des schweizerischen Konzerns Ameos gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Naumburg zurückgewiesen. Damit endet der Rechtsstreit um den Kaufpreis für die seinerzeit defizitären Salzland-Kliniken, die der Salzlandkreis aus diesem Grund vor 13 Jahren an Ameos veräußert hatte.