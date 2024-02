Einwohner in Aschersleben gewinnen 1,4 Millionen Euro bei Lotterie

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Wiese im Bestehornpark in Aschersleben ist gut besucht am Sonnabendnachmittag. Zahlreiche Menschen stehen da mit einem goldenen Umschlag in der Hand. Hoffentlich hat noch niemand reingeschaut, heißt es von der Bühne.