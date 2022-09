Nach Alkoholfahrt in Aschersleben an den Baum gekracht

Bei einem Unfall in Aschersleben ist am Sonntag ein Mann verletzt worden. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Unfall in Aschersleben: Der eingeklemmte Autofahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Aschersleben/MZ - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen verletzt worden. Der Mann war kurz nach 2 Uhr mit seinem Mercedes in Aschersleben unterwegs. Er kam aus Richtung Wilsleben und wollte nach rechts in Richtung Magdeburger Brücke abbiegen.