Unbekannte brechen in Sonderpostenmarkt an der Froser Straße in Aschersleben ein

Was die Täter in dem Ascherslebener Geschäft erbeutet haben, ist bisher unklar.

Aschersleben/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in den Sonderpostenmarkt an der Froser Straße in Aschersleben eingebrochen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, hatten die Täter die Scheibe der Eingangstür beschädigt und gelangten so in das Gebäude. Die Tatzeit wird auf ungefähr 23 Uhr geschätzt.

Den Videoaufzeichnungen zufolge waren es zwei Einbrecher, heißt es in der Mitteilung weiter. Was genau gestohlen wurde, sei derzeit noch unklar, eine detaillierte Schadenaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.