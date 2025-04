Seit Donnerstag ist wegen einer Baustelle in der Ermslebener Straße eine neue Umleitung in Aschersleben eingerichtet. Doch auf der Strecke brauchen Autofahrer starke Nerven.

Dauerstau an der Baustellenampel in der Hoymer Chaussee in Aschersleben.

Aschersleben. - Viele Autofahrer hatten sich in Aschersleben auf diesen Tag gefreut: Die fast vier Kilometer lange Umleitungsstrecke in Richtung Kaufland gehört seit Donnerstag der Vergangenheit an. Auch wenn die Ermslebener Straße auf Höhe Aral noch gesperrt ist, haben die meisten wohl gehofft, dass es endlich wieder schneller aus der Stadt in Richtung Hoym beziehungsweise umgekehrt geht.