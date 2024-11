Der Elftklässler Louis vom Ascherslebener Stephaneum ist an Leukämie erkrankt. Zu einer ersten Typisierungsaktion in Güsten kamen mehr als 170 Spender. Weitere Aktionen finden heute in Alsleben, morgen in seiner Schule statt.

Typisierungsaktion am Mittwoch: Ascherslebener Stephaneum will leukämiekrankem Schüler helfen

Aschersleben/Güsten/MZ - Für den an Leukämie erkrankten 16-jährigen Stephaneer Louis konnten bei einer Typisierungsaktion in der Filiale der Salzlandsparkasse in Güsten 173 Speichelproben genommen werden. Dazu aufgerufen hatte der Verein für krebskranke Kinder Harz. „Das sei die beste Aktion seit drei Jahren gewesen“, sagt Lara-Marie Landgraf vom Verein.

Die in Güsten gewonnenen Speichelproben werden jetzt ausgewertet, die Daten in etwa zwei Wochen im Zentralen Knochenmarkspender-Register Deutschland in Ulm vorliegen, erklärt Avery Kolle von der Kinderkrebshilfe.

Louis' Großvater ist überwältigt

Was Avery Kolle und seine Mitstreiter von der Kinderkrebshilfe auch freut, sind die 630 Euro Spenden, die in den drei Stunden gesammelt wurden. Denn jede Auswertung einer Speichelprobe und die Aufnahme des Spenders ins Register – anonymisiert selbstverständlich – koste den Verein 35 Euro, erklärt Kolle noch. Bei 100 Leuten wären das immerhin 3.500 Euro. Nicht zu vergessen natürlich, dass die Spender, die sich „hoffentlich bewusst typisieren lassen“, wie der Vereinsvorsitzende betont, auch anderen Patienten weltweit helfen könnten.

Jetzt ist in Güsten die Hoffnung groß, dass für den 16-Jährigen von hier der richtige Spender gefunden wird. Einer, der die großartige Aktion kaum fassen konnte am Freitag, ist Lothar Stahmann. Der Großvater von Louis war überwältigt. „Toll... Beeindruckend...“, ist er gerührt.

Weitere Typisierungen finden dieser Tage statt. Unter anderem am heutigen Dienstag, 26. November, von 12 bis 20 Uhr, in der Saalemühle in Alsleben.

Stephaneum ruft zum Spenden auf

Eine weitere große Typisierungsaktion findet am Mittwoch, 27. November, von 15 bis 18 Uhr, in Louis' Schule, dem Gymnasium Stephaneum in Aschersleben, statt. „Unser Schüler Louis ist erneut an Leukämie erkrankt. Eine Knochenmarkspende kann ihm helfen, wieder gesund zu werden! Leider wurde ein optimal geeigneter Spender noch nicht gefunden“, ruft Schulleiter Axel Wieczorek auf, sich an der Aktion zu beteiligen.

Angesprochen fühlen dürfen sich Spendenwillige zwischen 17 und 55 Jahren.