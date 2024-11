Aufruf zur Typisierung: Elftklässler des Stephaneums in Aschersleben an Leukämie erkrankt

Aschersleben/MZ/KWU. - Für einen an Leukämie erkrankten Elftklässler des Gymnasiums Stephaneum findet am Mittwoch, 27. November, eine Typisierungsaktion statt. Darüber informiert Schulleiter Axel Wieczorek. „Unser Schüler Louis ist erneut an Leukämie erkrankt. Eine Knochenmarkspende kann ihm helfen, wieder gesund zu werden! Leider wurde ein optimal geeigneter Spender noch nicht gefunden“, ruft er auf, sich an der Aktion zu beteiligen – egal ob Lehrer, Schüler oder Bürger.

Die Knochenmark- und Stammzellspenderdatei des Universitätsklinikums Otto-von-Guericke Magdeburg führt die Aktion am 27. November zwischen 15 und 18 Uhr im Stephaneum, Dr. Wilhelm-Külz-Platz 16, durch. „Ihr seid zwischen 17 und 55 Jahre alt? Dann kommt bitte zahlreich und gebt diesen Termin auch an alle weiter. Wir möchten Louis unbedingt helfen!“

Krankheit kam zurück

Für eine Typisierung sei lediglich ein kleiner Abstrich mit dem Wattestäbchen im Mund notwendig, informiert die Knochenmark- und Stammzellspenderdatei.

Auch in Güsten findet eine Typisierungsaktion für den Schüler statt: Am Freitag, 22. November, in der Güstener Geschäftsstelle der Salzlandsparkasse. Von 15 bis 18 Uhr sind Bürger aufgerufen, sich typisieren zu lassen.

„Louis ist 16 Jahre alt, lebenslustig, sportlich, einfach ein sympathischer Typ. Am liebsten verbringt er seine Freizeit mit Freunden im Fitnessstudio oder auf dem Sportplatz. Volley- und Basketball gehören zu seinen Lieblingssportarten. Der gemeinsame Skiurlaub mit seiner Familie ist sein jährliches Highlight. Doch das ist gerade nicht möglich. Louis ist an akuter Leukämie erkrankt und kämpfte sich bereits durch mehrere Therapien. Und eigentlich schon wieder im Leben angekommen, kam die Krankheit zurück“, heißt es auf dem Flyer der Knochenmark- und Stammzellspenderdatei des Universitätsklinikums Otto-von-Guericke Magdeburg, die die Aktion im Stephaneum am 27. November durchführt.