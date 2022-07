Torsten Graßmann kandidiert für das Oberbürgermeisteramt in Aschersleben

Der parteilose Kandidat will vor allem auf mehr Bürgernähe setzen. Auch für den Tourismus und die Infrastruktur in der Eine-Stadt hat er Pläne.

Torsten Graßmann möchte in Aschersleben Oberbürgermeister werden.

Aschersleben/MZ - Der Ascherslebener Torsten Graßmann möchte Oberbürgermeister werden. Der 40-Jährige tritt als parteiloser Kandidat an und hofft darauf, den Einzug ins Rathaus zu schaffen. Sein oberstes Ziel: „Die Verwaltung muss wieder für den Bürger da sein!“, meint er. Graßmann spricht von einer gewissen Stagnation in der Stadtverwaltung. „Es ist einfach notwendig, dass sich etwas ändert. Die Bürger müssen wieder mehr eingebunden werden und ihre Anliegen vorbringen können. Und das ist auch eine Führungsfrage“, erklärt der Kandidat, der von 2019 bis 2021 selbst als Sachbearbeiter in der Stadtplanung der Stadtverwaltung gearbeitet hat.