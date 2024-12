In der Ascherslebener Oberstraße führen Marderhunde zu Ärger bei den Anwohnern. Was die Untere Jagdbehörde des Salzlandkreises dazu sagt und wie man sich gegen die Tiere schützen kann.

Aschersleben/MZ - „Niedlich sehen sie ja aus“, sagt Kerstin Werner. Aber trotzdem will sie nur noch eines: Die possierlichen Tiere loswerden. Vor drei Jahren sind Kerstin und Roland Werner in ihr frisch saniertes Haus in der Oberstraße in Aschersleben eingezogen. Gern sitzen sie auf ihrer Terrasse und erfreuen sich an den Blumen. Aber nachts werden sie häufig vom Tapsen und Rascheln von Mardern geweckt. Dann machen sich die ungebetenen Gäste auf Futtersuche.