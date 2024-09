Der Mediziner, Schauspieler und Autor Joe Bausch liest in Aschersleben aus seinem Buch „Maxima Culpa – Jedes Verbrechen beginnt im Kopf“.

Joe Bausch ist am 19. Oktober zu Gast im Bestehornhaus.

Aschersleben/MZ - Bereits zum zweiten Mal kommt der als „Knast-Arzt“ bekannte Schauspieler und Autor Joe Bausch in das Bestehornhaus Aschersleben.

Am Samstag, dem 19. Oktober, um 19.30 Uhr liest der Verbrechens-Fachmann aus seinem Buch „Maxima Culpa – Jedes Verbrechen beginnt im Kopf“. Nur wenige Menschen kennen persönlich so viele Schwerverbrecher wie der langjährige Gefängnisarzt und True-Crime-Spezialist Joe Bausch.

In seinem neuen Buch geht er der Frage nach, wie Gewalttaten entstehen. Er erzählt den Fall von der „Eislady“ aus Portugal, die sich von ihren dominanten Männern nur durch Mord zu befreien wusste. Oder vom dreifachen Familienvater, der auf Jersey elf Jahre lang ein Doppelleben als Sexualstraftäter führen konnte. Immer zeigt Bausch faszinierende Täterprofile und subtile Kausalitäten auf, die auch etwas vom zerstörerischen Drive unserer Gesellschaft offenbaren.

Joe Bausch arbeitete über 30 Jahre lang als Leitender Regierungsmedizinaldirektor in der Justizvollzugsanstalt Werl und ist bekannt als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort.

Tickets für die Lesung gibt es in der Tourist-Information in der Hecknerstraße 6, Tel. 03473/8 40 94 40 und an der Abendkasse.