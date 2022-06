Tatjana Meissner gastierte im Ascherslebener Museumshof

Womit die Kabarettistin für Lacher gesorgt hat und was sie an Aschersleben schätzt.

Aschersleben/MZ - „Ihr passt wie die Faust aufs Auge“, begrüßt Tatjana Meissner ihr Publikum im Museumshof. „Wie Arsch auf Eimer.“ Die 61-jährige Kabarettistin ist in Aschersleben keine Unbekannte, hat sie doch in den vergangenen Jahren mehrmals in der Eine-Stadt gastiert. Bei der jüngsten Sommernachtslesung stand ihr Buch „Die pure Hormonie“ im Mittelpunkt.