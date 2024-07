Nach Regen kaum zu fahren Sturzgefahr: Wilslebener Räte bemängeln Zustand der Anbindung an Biotop-Verbund-Radweg

Den Wilslebener Ortschaftsräten bereitet die Anbindung an den Biotop-Verbund-Radweg Sorgen. Eine Lösung scheint aber nicht so schnell in Sicht.