Sternenkinder finden auf dem Ascherslebener Friedhof ihre letzte Ruhe

Eltern verabschieden sich auf dem Friedhof in Aschersleben von ihren „still geborenen“ Babys.

Aschersleben/MZ - „Du warst erwünscht. Ersehnt. Du warst klein. Dich viel zu früh verloren zu haben, tut schrecklich weh. Wir hatten uns sehr auf Dich gefreut. Hatten vielleicht schon einen Namen für Dich gefunden. Wir müssen Dich heute in den Schoß von Mutter Erde legen. Tragen Dich weiter in unserem Herzen...“, so steht es auf dem Zettel, den jeder bekommt, der die kleine Kapelle auf dem Ascherslebener Friedhof betritt. Sie alle wollen Abschied nehmen. Abschied von ihren „still geborenen“ Kindern – ihren Sternenkindern.