Steffen Amme will 2022 nächster Oberbürgermeister von Aschersleben werden

Welche Schwerpunkte der Kandidat setzen will, hat er auf einer Veranstaltung erklärt.

Aschersleben/MZ - „Ich möchte der neue Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben werden – für die Widab.“ Das sagte am Sonnabendvormittag Stadtrat Steffen Amme. Nachdem bereits am Mittwoch mit Carsten Reuß aus dem Nachbarkreis Mansfeld-Südharz die SPD ihren Kandidaten für die Wahl des künftigen Oberbürgermeisters nominiert hatte, hat am Wochenende auch die Wählerinitiative „Die Ascherslebener Bürger“ (Widab) ihren Mann für den künftigen Posten des Stadtoberhaupts benannt.