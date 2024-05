Am Sonnabend beginnt die Saison im Ascherslebener Freibad Unter der Alten Burg. Ein neuer Gastro-Pächter und Kunst an der Fassade sorgen für Aufbruchstimmung.

Aschersleben/MZ - Die Rasenflächen sind gemäht und das Wasser ist sauber und frisch. „18 Grad hat es gerade“, weiß Carmen Giebelhausen, die Chefin der Optimal GmbH und damit auch des Freibads Unter der Alten Burg. Am morgigen Sonnabend, 12 Uhr, beginnt in Aschersleben die Freibadsaison. Damit ist man in diesem Jahr pünktlicher als noch 2023, als defekte Schwimmbeckenplanen und Sensoren an der Technik für einen späteren Saisonbeginn sorgten.