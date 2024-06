Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seeland/MZ - Mario Kempe hat Tränen in den Augen, seine Stimme ist belegt. Dass ihm dieser Abschied schwerfällt, ist deutlich zu erkennen. 15 Jahre, also drei Legislaturperioden lang – und damit so lange, wie es die Stadt Seeland überhaupt gibt – war der Froser CDU-Mann Vorsitzender des Stadtrates. Dazu kommen 34 Jahre im Froser Ortschaftsrat, in dem er seit der Wende tätig war. Einige Jahre davon sogar als Ortsbürgermeister. „Ich glaube, das ist eine anständige Zeit. Und ich habe das auch gern gemacht“, sagt Kempe, als er zum allerletzten Mal einen Seeland-Stadtrat leitet.