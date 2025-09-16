Die Zukunft der Ascherslebener Kreativwerkstatt wird seit Monaten im Bildungs- und Kulturausschuss diskutiert. Jetzt steht ein Entwicklungspapier auf der Tagesordnung des Stadtrats.

Der Ascherslebener Stadtrat fordert ein Konzept für die weitere Arbeit der Kreativwerkstatt.

Aschersleben/MZ - Wenn der Stadtrat am 25. September das nächste Mal tagt, dann wird es unter anderem um ein Konzept für die Arbeit der Kreativwerkstatt – Werkstätten für Kunst und Wissenschaft gehen. Überhaupt ein Konzept zu haben, war bereits im vergangenen Jahr eine Forderung der Widab. Ihr geht es um die Zukunftsfähigkeit der einzigartigen Einrichtung, die seit 2010 arbeitet und Kindern und Jugendlichen kostenlos Angebote in Form von Projektwochen und Arbeitsgemeinschaften unterbreitet. Finanziert wird die Einrichtung von der Stadt Aschersleben.