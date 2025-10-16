Die Stadt Seeland erhöht die jährliche Zuwendung für das Grüne Labor in Gatersleben. Was sich sonst noch ändern soll.

Im Grünen Labor in Gatersleben können Schüler experimentieren und sich für Wissenschaft begeistern.

Seeland/MZ - Eigentlich sollte es nur die Erlaubnis sein, dass die Stadt Seeland dem Grünen Labor in Gatersleben neben dem normalen Vereinsbeitrag in Höhe von 50 Euro die zusätzliche, jährliche Spende von 450 Euro künftig automatisch überweisen darf und nicht jedes Mal erst den Stadtrat dafür fragen muss. Doch am Ende der jüngsten Stadtratssitzung wurde diese Summe nun sogar noch aufgestockt, so dass sich das Schülerlabor in Zukunft über insgesamt 800 Euro freuen kann.