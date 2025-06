Die Ortsfeuerwehr Aschersleben hat ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug und ein Fahrzeug für Gerätewagen-Logistik in Dienst gestellt. Wie das Land Sachsen-Anhalt unterstützt hat.

Innenministerin Tamara Zieschang und Oberbürgermeister Steffen Amme übergaben den symbolischen Schlüssel für gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge an Stadtwehrleiter Steffen Trapp (re.) und Ortswehrleiter Andreas Heinze.

Aschersleben/MZ - Im Rahmen der Blaulichtmeile hat die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben am Wochenende zwei neue Einsatzfahrzeuge in Dienst stellen können. Allerdings gab es nur einen symbolischen Schlüssel für beide. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) übergab diesen auf der Herrenbreite inmitten vieler Gildefestbesucher gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) an Ortswehrleiter Andreas Heinze und Stadtwehrleiter Steffen Trapp. „Vom Museum zur Moderne“, meint Andreas Heinze kurz zuvor noch angesichts der Vorgängerfahrzeuge, die die neuen umrahmten. Auch wenn ein Laie den Unterschied angesichts guter Pflege durch den Gerätewart kaum bemerkt.