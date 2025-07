Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Die MZ hat Menschen begleitet, die am Geiseltalsee tagtäglich dafür sorgen, dass Touristen hier eine angenehme Zeit verbringen können. Dazu gehört das Team der Touristinformation Braunsbedra am Hafen.

Sylvia Eberhardt, Mitarbeiterin der Touristinformation am Geiseltalseehafen Braunsbedra, bei der Arbeit

Braunsbedra/MZ. - Die Touristinformation am Geiseltalsee-Hafen Braunsbedra öffnet wie immer erst um 10 Uhr. Mitarbeiterin Sylvia Eberhardt ist aber schon eine halbe Stunde früher an ihrem auffälligen Arbeitsplatz. Das taubenblaue Haus an der Seebrücke wurde achteckig gebaut. Neben der Touristinformation befinden sich hier ein Trau- und Veranstaltungszimmer sowie die Sanitäranlagen für die Hafenbesucher.