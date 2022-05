Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt: Wurde Josephine H. aus Aschersleben erstochen?

Unzählige Kerzen brannten am Donnerstag auf dem Holzmarkt zum Gedenken an das tote Mädchen.

Aschersleben/MZ/VS - Der 14-jährige Ex-Freund der getöteten Josefine H. aus Aschersleben befindet sich seit Donnerstagabend in der Untersuchungshaftanstalt für Jugendliche in Raßnitz. Er soll nach Angaben von Ermittlern die Schülerin erstochen haben, berichtet die Magdeburger Volksstimme am Freitag. Nach dem Bekanntwerden des Falls hatten am Donnerstag zahlreiche tief betroffene Ascherslebener, darunter Mitschüler der 14-Jährigen, dem Mädchen gedacht und der Familie ihre Anteilnahme ausgedrückt.