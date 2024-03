In der Alten Hobelei in Aschersleben feierten 400 Irland-Fans zu Folk-Musik den St. Patrick's Day.

Aschersleben/MZ/fge - Ganz in Grün präsentiert sich am Samstagabend die Alte Hobelei in Aschersleben. Gefeiert wurde der Heilige Patrick - der Schutzpatron der Iren. In vielen Regionen der Welt erklingt am St. Patrick's Day, dem irischen Nationalfeiertag, Irisch-Folk-Musik und wird bei Partys gesungen, getrunken und getanzt.

In der Alten Hobelei in Aschersleben wurde Samstag St. Patrick's Day gefeiert. (Kamera & Schnitt: Frank Gehrmann).

Und so war auch in Aschersleben mit Musik von F.misd aus Staßfurt und Dead Man's Hand aus Leipzig die Stimmung bei Guinness und Whiskey ausgelassen. Und spätestens bei Folk-Klassikern wie Whiskey in the Jar oder Rattlin' Bog hielt endgültig das Feeling der Grünen Insel im alten Backsteingemäuer Einzug.

Die knapp 400 Besucher ließen sich auch nicht lange bitten und nahmen das Parkett in Beschlag: Pogo tanzen und lautstark mitsingen, eine Polonaise durch den Saal - alle schienen in Feierlaune zu sein und so wurde bis tief in die Nacht zu irischen Weisen der Heilige Patrick gefeiert.