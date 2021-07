Springreiterin Nancy Krause aus Aschersleben holt den Titel

Nancy Krause bedauert, dass das Ascania-Pferdefestival auch in diesem Jahr nicht stattfindet.

Aschersleben/MZ - „Es war für uns ein sehr erfolgreiches Wochenende“, sagt Harald Sporreiter. Mit den Worten „für uns...“ meint er den Reit- und Fahrverein „Einetal“ Westdorf-Aschersleben, den er als Vorsitzender leitet. Und für den Erfolg haben diesmal die Dressurreiter Maik Borchert und Nadine Güssow sowie die Springreiterin Nancy Krause gesorgt. Bei den Landesmeisterschaften in Prussendorf sicherten sich die drei „Einetaler“ in ihren Prüfungen jeweils den Meistertitel.

Die 32-jährige Nancy Krause war dabei im Damenwettbewerb am Start. Bedeutet - sie musste zwei Umläufe der Klasse M* und im Finale einen Umlauf der Klasse M** absolvieren. „Am Ende hatte mich die Konkurrenz doch noch ganz schön unter Druck gesetzt, weil ich unbedingt einen Nullfehlerritt hinlegen musste, um zu gewinnen“, so die frischgebackene Landesmeisterin. Aber am Ende konnte sie sich auf „Hummel“ - wie Nancy Krause ihr Meisterpferd mit Spitznamen nennt - verlassen.

In Prussendorf war die Ascherslebenerin übrigens gleich mit drei Pferden am Start. Neben den Landesmeisterschaften wäre natürlich das Ascania-Pferdefestival der Saisonhöhepunkt gewesen. „Vor eigenem Publikum zu starten ist natürlich immer eine besondere Herausforderung“, sagt die Reiterin und bedauert, dass das Festival nach 2020 auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Nach Krauses Meinung sei die Entscheidung zur Absage um einige Wochen zu früh gefallen. Das hätten auch viele andere Reiter bedauert. Zumal inzwischen Veranstaltungen mit mehreren tausend Zuschauern wieder möglich seien.

Und Nancy Krause hat ihrerseits noch eine ganz andere Rechnung offen. Sie will ihren Sieg bei der Festival-Premiere von 2011 im Springen der Schweren Klasse noch einmal wiederholen. „Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr“, gibt sie sich versöhnlich und optimistisch. Zumal sich im vergangenen Jahr auch ihre Trainingsbedingungen verbessert haben.

So ist der Traum von einer eigenen Reitanlage in Erfüllung gegangen. In Reinstedt habe sich ein geeignetes Objekt gefunden. Dort stehen inzwischen fünf Sportpferde, die täglich bis zu sechs Stunden die Aufmerksamkeit der Reiterin fordern. Übrigens - auch Krauses einstiges Erfolgspferd Ramiro verbringt dort seinen Ruhestand.