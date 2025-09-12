Zwei Brücken sind schon weg. Weitere werden bald folgen. Doch es gibt Unter der Alten Burg in Aschersleben Hoffnung auf Ersatz. Und auch für einen Radweg nach Westdorf.

Sperrung und Abriss: Zwei weitere Brücken im Ascherslebener Einetal marode – doch es gibt Hoffnung

Auch die Eine-Brücke am Tennisplatz soll in der weiteren Planung gesperrt und abgerissen werden.

Aschersleben/MZ - Der Aufschrei war groß, als gleich zwei Brücken Unter der Alten Burg entlang der Eine abgerissen wurden. Doch jetzt sind gute Nachrichten in Sichtweite. Die Stadt hat reale Chancen auf Fördermittel für den Bau eines knapp zwei Kilometer langen Radweges zwischen Aschersleben und dem Ortsteil Westdorf im Einetal. Und Teil des Projektes könnte neben dem Radwegbau auch der Neubau von drei Brücken über die Eine werden.