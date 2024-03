In der Ascherslebener Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“ gibt es für Interessierte eine Informationsveranstaltung zum Seiteneinstieg in den Lehrerberuf. Was genau geplant ist.

„Speed-Dating“ des Landesschulamtes informiert in Aschersleben über Seiteneinstieg in Lehrerberuf

Aschersleben/MZ - Um den Bedarf an Lehrkräften im Land zu decken, wird an den Schulen in Sachsen-Anhalt seit einigen Jahren auf Seiteneinsteiger gesetzt. Wer sich für einen solchen Seiteneinstieg interessiert, hat am Dienstag, 19. März, in Aschersleben die Chance, sich über die Möglichkeiten im Salzlandkreis zu informieren. In der Zeit von 17 bis 19 Uhr findet dazu ein sogenanntes „Speed Dating“ des Landesschulamtes in der Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“, Valentina-Tereschkowa-Straße 34, statt.

Ins Gespräch kommen

Interessierte können bei dieser Veranstaltung mit Schulleitungen, Lehrkräften und Seiteneinsteigern ins Gespräch kommen und ihre Fragen zur Arbeit in den Schulen stellen. Das Landesschulamt ist ebenfalls mit einigen Vertretern vor Ort dabei, um konkret zum Bewerbungs- und Einstellungsverfahren beim Seiteneinstieg zu beraten.

Das Landesschulamt hat das Veranstaltungsformat „Speed Dating“ Ende des Schuljahres 2020/21 entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Amtes. Es sei seitdem – mit Unterbrechungen während der Corona-Pandemie – ausgeweitet und in allen Landesteilen bereits fast 50 Mal durchgeführt worden.

Die Bemühungen zielen dabei besonders auf die Sekundarschulen und die Gemeinschaftsschulen in ländlichen Regionen, weil dort der Lehrermangel am gravierendsten ist. Man kann sich bei der Veranstaltung laut Landesschulamt aber auch über den Seiteneinstieg bei anderen Schulformen – etwa an Gymnasien, Grund- und Förderschulen – informieren.

Neue Ausschreibungen

Ein „Speed Dating“ nehme nie nur eine einzelne Schule in den Fokus, sondern informiere zu allen Schulen der Region und solle die Personalgewinnung flächenwirksam unterstützen. Die Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“ wird darum auch von anderen Schulen aus dem Salzlandkreis aktiv bei der Durchführung unterstützt.

Weitere Informationen zum Seiteneinstieg in Sachsen-Anhalt gibt es unter https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/personalgewinnung/seiteneinstieg. Aktuelle Ausschreibungen sind unter https://stellenmarkt-schule-lsa-stellen.matorixmatch.de einsehbar.

In Sachsen-Anhalt hat zu Beginn des Monats eine neue Ausschreibungsrunde für Lehrkräfte begonnen. Auf die 568 Stellen können sich studierte Lehrer sowie Seiteneinsteiger bewerben. Laut Landesbildungsministerium gelten 173 der Jobs als sogenannte G-Stellen, für die eine Zulage gezahlt werden könne, da die Stellen schwer zu besetzen sind. Bewerbungen sind bis 31. März möglich.