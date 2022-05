Sind sinkende Schülerzahlen am Stephaneum in Aschersleben bald ein Problem?

Aschersleben/MZ - „Es ist in meinen Augen ein hausgemachtes Problem“, sagt Klaus Winter und erklärt: „Wir haben in Aschersleben einfach ein Überangebot an Möglichkeiten, das Abitur zu erwerben.“ Bis vor 15 Jahren existierten in Aschersleben zwei Gymnasien parallel. Nachdem das Ascaneum geschlossen wurde, gab es am Stephaneum teilweise sechs Parallelklassen pro Jahrgangsstufe. Inzwischen reicht es in manchen Jahren gerade so für vier Klassenzüge.

