Aschersleben/MZ - Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Versand und Empfang von Paketen in Aschersleben weiter ausgebaut und eine weitere DHL-Packstation mit 100 Fächern am Ascherslebener Bahnhof – Herrenbreite 24 - in Betrieb genommen. Auch dort können die Kunden ab sofort rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen.

Weitere DHL-Packstationen befinden sich in Aschersleben bereits an der Magdeburger Straße 17 am Aldi-Markt, am NP-Markt an der Oberstraße 48 und an der Eislebener Straße 3 am Aldi-Markt. Zudem gibt es jeweils eine Station am Lidl-Markt in der Geschwister-Scholl-Straße 55, an der Güstener Straße 18c bei der Jet-Tankstelle sowie an der Mehringer Straße 9 am Netto-Markt.

Immer mehr Pakete

Die Deutsche Post sieht einen eindeutigen Trend: Es werden immer weniger Briefe verschickt, dafür nimmt das Paketaufkommen seit Jahren deutlich zu.

Für die Postkunden sei es zunehmend wichtig, Pakete flexibel abzugeben und zu versenden. Dafür werden auch Packstationen immer wichtiger, die bundesweit an zentralen Orten des öffentlichen Lebens stehen, zusätzlich zu den jeweiligen Partner-Filialen und DHL-Paketshops aufgebaut werden und rund um die Uhr verfügbar sind.