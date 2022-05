Seit Anfang Mai wird Jessica G. aus Aschersleben vermisst

Das Mädchen lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung im Vogelgesang in Aschersleben und wollte am 2. Mai zur Klassenfahrt aufbrechen.

Aschersleben/MZ - Bereits seit dem 2. Mai sucht die Polizei des Salzlandkreises nach einem 14-jährigen Mädchen. Jessica G. wollte am 2. Mai gemeinsam mit ihrer Schulklasse zu einer Klassenfahrt aufbrechen. Am vereinbarten Treffpunkt in der Güstener Straße erschien sie jedoch nicht.

Das Mädchen lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung im Vogelgesang in Aschersleben und verließ diese mit einem gepackten Koffer um 7.45 Uhr. Eine Überprüfung der elterlichen Wohnung in Zeitz sowie der Adresse des vermeintlichen Freundes in Droyßig haben nicht zum Auffinden des Mädchens geführt. Freund und Eltern hatten am 2. Mai zum letzten Mal Kontakt über soziale Medien mit ihr, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Weitere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort gibt es bisher nicht.

Jessica G. aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Aschersleben wird seit 2. Mai vermisst. Foto: Frank Gehrmann

Das vermisste Mädchen ist etwa 1,50 Meter groß und hat eine etwas korpulente Statur. Sie hat blondes, schulterlanges Haar und lispelt auffällig stark. Bekleidet war sie am Tag ihres Verschwindens mit einem braunen Pullover, einer orange-karierten Winterjacke, einer grauen Jogginghose und schwarz-weißen Schuhen. Sie trägt große rote Kopfhörer und führt einen pinkfarbenen Adidas-Rucksack sowie einen tarnfarbenen Koffer mit sich. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Telefonnummer 03471/3790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.