Neubau des Ascherslebener Amtsgerichts Schweres Gerät An der Darre: Was eine Bohrfirma auf dem Ascherslebener Parkplatz untersucht

Auf dem Parkplatz An der Darre war in den vergangenen Wochen eine Firma mit großem Bohrer zugange: Vor dem Neubau des Ascherslebener Amtsgerichts soll der Boden untersucht werden. So wird die Grundlage für weitere Arbeiten geschaffen.