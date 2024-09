Während auf der Schießanlage der HSK "Salzkoth-Ascania" Aschersleben am 14. September der Salzlandcup ausgeschossen wird (Foto), feiert man in Hohenerxleben das Kreisschützenfest des Verbandes Aschersleben-Staßfurt.

Aschersleben/Hohenerxleben/MZ. - Da kollidieren am Sonnabend, 14. September, zwei doch recht große Veranstaltungen einer Zunft im Salzlandkreis terminlich miteinander. Der Kreissschützenverband (KSV) Aschersleben-Staßfurt, zu dem rund 30 Schützenvereine gehören, feiert sein 21. Kreisschützenfest in Hohenerxleben, zusammen mit dem 175. der dortigen Schützengilde. Am gleichen Tag findet der Wettbewerb um den Salzlandsparkassencup in Aschersleben statt.