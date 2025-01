Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg zieht auch in Aschersleben und dem Salzland Kreise. Zwar gibt es hier bislang keinen Fall, doch die Prävention spielt eine große Rolle.

Nach Ausbruch in Brandenburg

Neben zahlreichen anderen Tieren können auch Kühe an der Maul- und Klauenseuche erkranken.

Aschersleben/MZ - Rund 38 Jahre lang gab es in Deutschland keinen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche mehr – bis diesen Monat. Bei einer Herde Wasserbüffel in Brandenburg wurde das Virus vor Kurzem nachgewiesen. Und obwohl es sich dabei bislang um einen Einzelfall handelt, sind die Auswirkungen auch in Aschersleben und dem Salzlandkreis spürbar, wo nun einige vorbeugende Maßnahmen getroffen werden.