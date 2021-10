Schüler sind in den Herbstferien ins Ballhaus in Aschersleben eingeladen

Aschersleben/MZ - Die Jugendpflege der Stadt Aschersleben veranstaltet am Dienstag, 26., und am Donnerstag, 28. Oktober, in der Zeit von 12 bis 15 Uhr Bewegungstage. Unter dem altbewährten Motto „Mach’s mit, mach’s nach, mach’s besser“ und in lockerer Atmosphäre können Kinder und Jugendliche im Ballhaus baden, kicken, beachen, Federball und Tischtennis spielen.

Zudem bietet ein Hindernisparcours die Gelegenheit, den Wettkampfeifer der Kinder und Jugendlichen zu wecken und zu fordern. Die besten Sportler werden mit Urkunden und Medaillen ausgezeichnet.

Am Ende des sportlichen Zusammenseins rundet ein gemeinsamer Imbiss in der „Sportbar“ die Spiel-, Sport und Spaßtage ab.

Die Bewegungstage finden unter Einhaltung des Hygienekonzeptes im Ballhaus, 3G – geimpft – genesen – getestet, statt. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. Anmelden können sich Kinder ab acht Jahren. Die Kosten betragen fünf Euro pro Tag.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung über die Jugendpflege der Stadt Aschersleben, Telefon 03473/958511 oder 03473/958407 und über die Jugendzentren und Jugendclubs der Stadt Aschersleben.