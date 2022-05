Schüler aus Aschersleben pflanzen Bäume am Schützenberg bei Wernigerode

Aschersleben/MZ/dan - 40 Schüler der 10. Klassen der Adam-Olearius-Schule in Aschersleben haben die Aufforstung im Harz unterstützt. In Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald pflanzten sie an einem Projekttag junge Bäume am Schützenberg unweit von Wernigerode, informiert Ivonne Mähnert, Assistentin des Vorstandes der Schule.