An den Schulen in Trägerschaft der Stadt Aschersleben wurden jetzt die technischen Voraussetzungen geschaffen, um endlich online zu gehen.

Aschersleben/MZ - In den vergangenen drei Ferienwochen war sowohl am Stephaneum als auch an den meisten Grundschulen in Aschersleben viel Arbeit angesagt. Es gab noch Restarbeiten zu erledigen, um die Schulen digital fit zu machen, meint Andreas Müller, Amtsleiter für Bildung und Sport. Im Haus I und Haus II des Stephaneums hat die beauftragte Firma die Verkabelung fertiggestellt. Laut Müller sollen die Arbeiten bis Ferienende abgeschlossen sein.