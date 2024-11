Nachterstedt/MZ - Gerade noch war der Kirchturm der Nachterstedter Nicolai-Kirche eingerüstet, schon sind die Bretter und Stangen wieder verschwunden. Denn die Schönheitskur an der Fassade ist bereits abgeschlossen. „Es ist schon alles passiert“, nickt Pfarrerin Malina Teepe und freut sich, dass alles so schnell gegangen ist. Warum überhaupt Hand an den Turm gelegt werden musste? „Unter den drei Fenstern“, zeigt die Pfarrerin in die Höhe, „war Putz abgebröckelt und aufs Vordach gefallen.“ Das sei dabei kaputtgegangen.

