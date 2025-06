Ein Böschungsbrand in Groß Schierstedt droht auf ein Getreidefeld überzugreifen. Wie das am Ende verhindert werden konnte.

Die Flammen fraßen sich durch das Grasland, immer am Feldrand entlang.

Groß Schierstedt/MZ - Als die Feuerwehren aus Schierstedt und Aschersleben am Montag gegen 13 Uhr zu einem Flächenbrand in der Bahnsiedlung in Groß Schierstedt alarmiert werden, ist bereits eine Rauchwolke bis Aschersleben zu sehen.