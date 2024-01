Auf die winterliche Art wurde dieses Knöllchen in der Breite Straße in Aschersleben befestigt.

Aschersleben/MZ - Auch wenn die dicke Schneeschicht untrüglich anzeigt, dass ein Pkw in der Breiten Straße in Aschersleben auf dem Kurzzeitparkplatz eindeutig seine Parkzeit überschritten hatte, standen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hier in der vergangenen Woche doch vor einer gewissen Herausforderung.