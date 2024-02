Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Groß Schierstedt/MZ - Harald Jammermann steht am Mühlgraben neben seinem Haus und zeigt auf den langsam dahinplätschernden Wasserlauf. Der Mühlgraben ist genau hier als „Wasserentnahmestelle“ ausgewiesen. Die befestigte Zufahrt in den Graben ist eine Feuerwehrzufahrt, in der Falschparker auch schon mal gepfefferte Knöllchen bekommen haben. Doch kann der Mühlgraben an der Oberen Dorfstraße 36a überhaupt noch als Löschwasserentnahmestelle genutzt werden?