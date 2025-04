Aschersleben/MZ - The same procedure as every year! Das gleiche Prozedere, wie in jedem Jahr! Der typische Dinner-for-One-Ausspruch mit Kult-Status gilt in Aschersleben wohl nicht nur zu Silvester. Auch Ostern gibt es im Zoo der Eine-Stadt immer die gleichen Handgriffe: Zoochef Alexander Beck bestückt in den Tagen vor dem Fest sämtliche Brutapparate, über die die Einrichtung verfügt, mit zahlreichen Eiern. Weiße, braune, gefleckte, sogar mit grüne. Weil Schauschlüpfen und Osterküken-Wiese an den Tagen zwischen Karfreitag und Ostermontag zu den Höhepunkten im Zoo gehören.

