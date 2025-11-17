Die Gierslebener Wipperzwerge feiern ihr Lichterfest – mit Laternenumzug, Leckereien und ganz viel Grusel. Welche Überraschungen es noch gab.

Blick in die Tarot-Karten: Auch eine Reise ins Traumland war bei den Gierslebener Wipperzwergen möglich.

Giersleben/MZ - „Ich lasse mir die Zukunft legen. Mal sehen, was die Rente bringt“, lacht Erzieherin Petra, die kurz vor ihrem Ruhestand steht. Das Lichterfest der Gierslebener Kindertagesstätte „Wipperzwerge“, das am Wochenende gefeiert wurde, gehört zu ihren letzten größeren Veranstaltungen.