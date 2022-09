Schadelebener Seelandsterne feiern ihren 60.

Die Kindertagesstätte Seelandsterne in Schadeleben feiert Jubiläum. Die ehemalige Leiterin erinnert sich an so manch Anekdoten.

Schadeleben/MZ - 60 Jahre und kein bisschen gealtert: Die Schadelebener Kindertagesstätte Seelandsterne feiert am vergangenen am Freitag mit einem großen Kinder- und Familienfest ihr Jubiläum. Wie es sich gehört, mit Spielen für die Kleinsten, einer Mitmach- und Animationsshow von Andreas Trillhase sowie dem ASB und der Feuerwehr, die ihre Fahrzeuge vorstellen und einen Einblick in ihre Berufswelt geben. Auch der örtliche Spielmannzug gibt ein Ständchen und am Ende steigen 60 Luftballons mit guten Wünschen in den Himmel.