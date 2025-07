Schackstedt/MZ - Jochen Reinecke freut sich, dass der Schackstedter Kirchensommer an diesem herrlichen Abend nach draußen zieht, vor das mächtige Gotteshaus. Da werden im Schatten uriger Linden Bänke und Tische aufgebaut. Und Reinecke, der gleich aus seinen Berliner Geschichten lesen soll, verteilt schwatzend Käseecken und Blätterteigteilchen, Bier und kühlen Sekt an die zahlreichen Besucher. „Ich hab in Schackstedt noch nie vor so vielen Leuten gesessen“, gesteht der Zugezogene, der erst seit drei Jahren in dem kleinen Ortsteil von Aschersleben wohnt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.