Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Das am längsten geltende Verbot der Wasserentnahme im Land Sachsen-Anhalt ist Geschichte: Bürger, Unternehmen und Vereine im Salzlandkreis dürfen ab sofort wieder Wasser aus oberirdischen Gewässern und auch Grundwasser entnehmen. Der Kreis hat aufgrund der anhaltenden Niederschläge in den vergangenen Monaten das seit dem 8. August 2022 durchgehend geltende Verbot per Allgemeinverfügung aufgehoben.