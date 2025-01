Diagnose Krebs Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft jetzt auch mit Vor-Ort-Beratung in Aschersleben

Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft bietet ab Februar in Aschersleben einen Beratungstag an. Wo die Sprechstunde stattfindet, wer sich an den Berater wenden kann und wie man ihn erreicht.