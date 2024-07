Der Ortschaftsrat in Westdorf hat sich konstituiert. Ronny Küster wird Orts-Chef, Jana Elbe seine Stellvertreterin.

Westdorf/MZ - Der neue Ortsbürgermeister in Westdorf ist Ronny Küster. Dietmar Jung, der genau wie Küster in den neuen Ortschaftsrat wiedergewählt wurde, bezeichnet den ortsansässigen Unternehmer als bestens vernetzt. „Er ist ein Westdorfer Junge, verfügt über viel Erfahrung und hat mit Abstand die meisten Stimmen bekommen“, erinnert Jung an das Ergebnis der Kommunalwahl.