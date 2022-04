Risikoanalyse der Stadt Aschersleben muss bis Oktober überarbeitet werden

Aschersleben/MZ - In den Stadtrat eingebrachte Anträge werden gern erst einmal in die zuständigen Ausschüsse überwiesen, wo sie bis zur nächsten Sitzung diskutiert werden. Normalerweise. Nicht so diesmal: Noch unter dem Eindruck der jüngsten, „brandheißen“ Jahreshauptversammlung der Feuerwehr stehend, stellte die Fraktion Grüne/SPD im jüngsten Stadtrat einen Antrag. Dieser enthält die Forderung an die Stadtverwaltung, bis Oktober eine überarbeitete Fassung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfes vorzulegen (eine solche Analyse ist die Grundlage für Entscheidungen zu Organisation und Ausrüstung - d.Red).