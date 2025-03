Die ASB-Rettungshundestaffel aus dem Salzlandkreis war bei einer Suchaktion in Möckern dabei. Eine Seniorin wurde vermisst und konnte gefunden werden.

Rettungshundeteam aus dem Salzlandkreis bei erfolgreicher Vermisstensuche in Möckern dabei

Das glückliche Rettungsteam in Möckern. Unter ihnen die Rettungshundestaffel des Salzlandkreises.

Salzlandkreis/Möckern/MZ - Christin Vangangelt, Leiterin der ASB-Rettungshundestaffel im Salzlandkreis, ist die Freude anzuhören: Wieder konnten sie und ihr Team dabei helfen, ein Menschenleben zu retten. Am Montag, so berichtet Vangangelt, wurde in Möckern eine 71-jährige Frau vermisst.